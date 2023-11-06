Усі найближчі події в музеї скасовані до наступних повідомлень.

Увечері 5 листопада Одеський художній музей постраждав від вибухів, спричинених ракетною атакою РФ. Про це повідомила пресслужба музею.

“Cьогодні музею сто двадцять чотири роки. Сьогодні музей встояв. Десять метрів від вирви. Метр від газопроводу високого тиску,”- прокоментував у ФБ зранку 6 листопада очільник науково-виставкового відділу Кирило Ліпатов.

“124 роки музею виповниться вже за декілька годин. Різні були привітання в нашому житті. На таке не розраховували, хоч і готувались,” - зазначила заступниця директора з розвитку Олександра Ковальчук.

Від вибухів постраждали 7 виставок з творами сучасних художників та приватних колекціонерів:

• Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;

• Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;

• роботи Олександра Грехова;

• Стаса Жалобнюка «Black Sea»;

• Володимира Семківа «Радість»;

• Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;

• Kinder Album «Великі луги, рясні трави».

Наразі музей зачинений, усі найближчі події скасовані до наступних повідомлень. “Поки триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим,” – пояснює пресслужба OFAM.

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Фото: Іван Страхов / OFAM

Нагадаємо, вдень та ввечері 5 листопада Одесу обстріляли війська РФ. Повітряні сили повідомили про удари ракетами і безпілотниками по місту, зафіксована низка вибухів.