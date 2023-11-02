В кінці січня 2024 року в прокат вийде українська стрічка “Як там Катя?”

Ця стрічка виросла з короткометражного фільму, прем’єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі у 2016 році.

Дебютна стрічка української режисерки Крістіни Тинькевич “Як там Катя?” планується до релізу у широкому прокаті на 25 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Картина Крістіни Тинькевич розповідає про Анну (Анастасія Карпенко) — лікарку швидкої допомоги та одиноку мати, яка є опорою для своєї родини — сестри, матері та єдиної доньки Каті. Анна — сильна жінка, яка планує подарувати своїй дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню на одинці з байдужою системою та безмежною втратою”, - повідомляє Держкіно.

Зазначається, що повнометражний дебют режисерки виріс із її короткометражного фільму, прем’єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі у 2016 році.

Світова прем’єра цієї стрічки відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente.

Після прем’єри стрічка отримала загальне схвалення критиків та глядачів по всьому світу. Також фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за кращу акторську гру для Анастасії Карпенко.

Також “Як там Катя?” отримала головний приз в секції національного конкурсу повнометражних фестивалю “Молодость” та нагороду “Скіфський олень”.

Загалом фільм побачили глядачі понад 20 кінофестивалів по всьому світу.

Крім того, цього року стрічка буде представлена у конкурсних програмах низки престижних світових кіносмотрів.

Нагадаємо, фільм “Ля Палісіада” режисера Філіпа Сотниченка отримав приз як найкращий ігровий фільм на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy, який відбувався у Варшаві.

А український фільм режисера Дениса Тарасова “БожеВільні / Diagnosis: Dissent” отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі.