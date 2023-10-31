В Одесі пройде поетичний фестиваль Meridian Odesa

3-5 листопада в Одесі у Міжнародному культурному центрі «UNION» пройдуть Поетичні читання Meridian Odesa, організовані літературною корпорацією Meridian Czernowitz.

Триденна програма фестивалю включає 24 літературно-дискусійні події, серед яких — презентації книжкових новинок (поетичні збірки «[dasein: оборона присутності]» Ярини Чорногуз, «Дні тривог» Анатолія Дністрового та «БУКWAR» Галини Крук, збірка документальної воєнної прози «Точка нуль» Артема Чеха, збірка оповідань Романа Малиновського «Солодке життя», книжка есеїв Валерія Пузіка «З любов’ю – тато!», книжка «Бурчак» Тараса Прохаська та антологія «Воєнний стан», упорядкована Андрієм Любкою та Євгенією Лопатою); читання поетичних творів (Сергій Жадан, Іван Малкович, Ігор Померанцев, Олег Каданов, Ірина Цілик, Тетяна Милимко); презентація книжок, що готуються до друку («Війна з тильного боку» Андрія Любки, «Як перемогти в інформаційній війні» Пітера Померанцева); вечір памʼяті Олександра Ройтбурда «Памʼятаєш, як Ройтбурд…» (Сергій Жадан, Соня Кошкіна та Святослав Померанцев); публічні інтерв’ю українських журналістів і блогерів із учасниками читань (Яніни Соколової, Соні Кошкіної та Романа Кравця - зі Сергієм Жаданом, Ігорем Померанцевим, Іриною Цілик та Валерієм Пузіком).

Також з 3 до 8 листопада (13:00 – 21:00) у підземних галереях Міжнародного культурного центру «UNION» відбудеться виставка «Картини, що стали книжками». Експозиція включає твори з приватної колекції Святослава Померанцева: живопис Матвія Вайсберга, Влодка Костирка, Катерини Косьяненко, Олени Придувалової та графіку Сергія Жадана. Експоновані твори стали «обличчями» книжок Юрія Андруховича, Андрія Любки, Тараса Прохаська, Сергія Жадана і Олександра Ройтбурда.

Після завершення Meridian Odesa організатори та українські літератори Андрій Любка, Ярина Чорногуз та Ірина Цілик вирушають із поетичними читаннями на південь України:

Meridian Mykolaiv 2023: понеділок, 6 листопада 17:00, кінотеатр «Батьківщина»

Meridian Kherson 2023: вівторок, 7 листопада

Meridian Zaporizhzhia 2023: середа, 8 листопада 17:00, укриття-простір «Незламний Хаб»

Проєкт реалізується за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).