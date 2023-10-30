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Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)

Вибухи було чутно в Одесі. 

Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Російська армія вранці 30 жовтня атакувала Одеську область. За оновленими даними від ОВА, поранені двоє людей.

Ціллю ворога став судноремонтний завод. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

"Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", – повідомили в обласній державній адміністрації.

Спершу про балістичну загрозу для Одеської та Миколаївської областей повідомили в Повітряних силах. О 8:37 голова ОВА опублікував у Telegram заклик перебувати в укриттях людям в Одеському районі. Повітряна тривога була завершена о 8:56.

В Одесі під час тривоги було чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Вони лунали декілька разів.

Нагадаємо, що з липня окупанти б'ють по припортовій інфраструктурі в Одеській області, аби зривати експорт українського зерна. Під час атак пошкоджень зазнала, зокрема, історична частина Одеси і десятки пам'яток архітектури. 

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