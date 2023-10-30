Сьогодні близько четвертої ранку російська авіація скинула чотири керовані авіабомби на село Новоберислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені оселі та господарчі будівлі. Люди не постраждали.

Зранку під ворожим вогнем було село Козацьке. Поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона знаходиться у лікарні, їй надають меддопомогу.

Також окупанти шість разів вдарили з авіації по двох населених пунктах Бериславського району. Наслідки зʼясовуються.

Фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, впродовж минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі, соціальний центр у Херсоні. Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо – дістали поранення.