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Росіяни обстріляли два села на Херсонщині, поранена жінка

Пошкоджені будинки та господарчі споруди. 

Росіяни обстріляли два села на Херсонщині, поранена жінка
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні близько четвертої ранку російська авіація скинула чотири керовані авіабомби на село Новоберислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За його словами, пошкоджені оселі та господарчі будівлі. Люди не постраждали. 

Зранку під ворожим вогнем було село Козацьке. Поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона знаходиться у лікарні, їй надають меддопомогу. 

Також окупанти шість разів вдарили з авіації по двох населених пунктах Бериславського району. Наслідки зʼясовуються. 

Фото: Олександр Прокудін

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Нагадаємо, впродовж минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. 

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі, соціальний центр у Херсоні. Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо – дістали поранення.

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