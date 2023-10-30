Уночі росіяни атакували безпілотниками Хмельницьку область

Цієї ночі російська армія атакувала ударними безпілотниками Хмельницьку область. Працювала протиповітряна оборона.

Пошкоджень інфраструктурних об'єктів немає. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – сказав він.

Повідомлення про ворожі БпЛА в області у Telegram-каналі ОВА опублікували о 23:32, а ще через шість хвилин з'явилося повідомлення про вибухи та роботу ППО.

Нагадаємо, 25 жовтня росіяни провели четверту поспіль атаку на Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки, постраждали 16 людей.