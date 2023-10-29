Окупанти завдали артилерійського удару по Новобериславу. Є постраждалий

Внаслідок артилерійського обстрілу Новоберислава Херсонської області, зазнав важких травм голови місцевий житель, – повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Удень окупанти з артилерії обстріляли населений пункт. Травми дістав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту перебував на вулиці. Пораненого госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та відкрита черепно-мозкова травма, осколкове поранення голови. Медики зараз борються за його життя", – написав Прокудін.

У МВС показали наслідки обстрілів Бериславського, Каховського та Херсонського районів минулої доби. Там постраждали п'ятеро мирних жителів.