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​Депутати та Нацполіція узгодили штрафи за порушення комендантської години

Відповідний законопроєкт зареєстровано в парламенті.

​Депутати та Нацполіція узгодили штрафи за порушення комендантської години
Фото: НПУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, погоджений із Національною поліцією та МВС.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Мета законопроєкту - встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Депутати на чолі з заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів (8500 – 17 000 грн).

Штрафи для бізнесу будуть більшими – від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн).

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Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Нагадаємо, раніше МВС анонсувало законопроєкт щодо встановлення відповідальності для закладів, які порушують комендантську годину. 

Крім того, в Києві запровадили перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

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