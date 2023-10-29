​Депутати та Нацполіція узгодили штрафи за порушення комендантської години

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, погоджений із Національною поліцією та МВС.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Мета законопроєкту - встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Депутати на чолі з заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів (8500 – 17 000 грн).

Штрафи для бізнесу будуть більшими – від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн).

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Нагадаємо, раніше МВС анонсувало законопроєкт щодо встановлення відповідальності для закладів, які порушують комендантську годину.

Крім того, в Києві запровадили перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.