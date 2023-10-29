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Росія почала використовувати безпілотники, які автономно ідентифікують цілі, – ISW

Йдеться про нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет".

Росія почала використовувати безпілотники, які автономно ідентифікують цілі, – ISW
Беспилотник «Ланцет»
Фото: Кадр YouTube/ Россия 24

Російська армія почала використовувати нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"), який може автономно ідентифікувати цілі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Відомо, що з 21 жовтня ворог почав використовувати модифіковані "Ланцети", які можуть автономно ідентифікувати цілі. Наразі російські війська не використовують безпілотники у широкому масштабі, але випробовують для масових синхронізованих ройових ударів.

Так, російське командування вважає, що велика кількість ударних безпілотників дозволить окупантам подолати українську протиповітряну оборону, хоча корисне навантаження безпілотників типу "Ланцет" становить від трьох до п’яти кілограмів, цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

Нагадаємо, росіяни модернізували свої ударні БПЛА "Ланцет", тепер дальність польоту дронів тепер збільшилася на кілька десятків кілометрів.

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