Окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області

У ніч на неділю російські війська завдали ракетного удару по Полтаській області. Зокрема, від удару постраждав Мирогородський район, – повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

Нагадаємо, російські окупанти вночі завдали 28 авіаударів по Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали 5 мирних жителів Бериславського району.