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Окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області

Під ударом опинився Миргородський район.

Окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

У ніч на неділю російські війська завдали ракетного удару по Полтаській області. Зокрема, від удару постраждав Мирогородський район, –  повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району", –  йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

Нагадаємо, російські окупанти вночі завдали 28 авіаударів по Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали 5 мирних жителів Бериславського району.

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