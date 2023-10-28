Сьогодні внаслідок негоди в Україні загинуло 3 особи та 10 травмовано, повідомили у Державній службі України з надзвичайної ситуації.

Рятувальники зробили 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев.

Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька.

До відновлення електропостачання залучили бригади Укренерго.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, унаслідок шквального вітру та рясних дощів у Києві загинуло двоє осіб, в області є ще одна жертва. На Київщині пошкоджено 23 обʼєкти: будинки, магазини, аптеки та 58 автівок. Надійшло 60 повідомлень про ДТП.