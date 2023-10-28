Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через негоду в Україні травмовано 10 осіб

Знеструмлено 1 880 населених пунктів у 16 областях

Через негоду в Україні травмовано 10 осіб
Фото: ДСНС

Сьогодні внаслідок негоди в Україні загинуло 3 особи та 10 травмовано, повідомили у Державній службі України з надзвичайної ситуації.

Рятувальники зробили 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. 

Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька. 

До відновлення електропостачання залучили бригади Укренерго.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, унаслідок шквального вітру та рясних дощів у Києві загинуло двоє осіб, в області є ще одна жертва. На Київщині пошкоджено 23 обʼєкти: будинки, магазини, аптеки та 58 автівок. Надійшло 60 повідомлень про ДТП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies