На Донецький напрямок передали понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike

Понад 1500 українських FPV-дронів Shrike передали бійцям на Донецький напрямок.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, коптери закупили коштом державної програми "Армія дронів".
"Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть нас у щотижневих звітах від ударних рот Армії дронів", - зауважив віцепрем'єр.
Нагадаємо, днями військові отримали понад 200 коптерів українського виробництва Heavy Shot.
Тим часом українські розробники Brave1 створили робота-камікадзе Ratel S для потреб Сил оборони.