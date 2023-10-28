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На Донецький напрямок передали понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike

Коптери закупили коштом державної програми "Армія дронів".

На Донецький напрямок передали понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Понад 1500 українських FPV-дронів Shrike передали бійцям на Донецький напрямок.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, коптери закупили коштом державної програми "Армія дронів". 

"Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть нас у щотижневих звітах від ударних рот Армії дронів", - зауважив віцепрем'єр.

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Нагадаємо, днями військові отримали понад 200 коптерів українського виробництва Heavy Shot.

Тим часом українські розробники Brave1 створили робота-камікадзе Ratel S для потреб Сил оборони.

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