Військові отримали понад 200 коптерів українського виробництва Heavy Shot

Українські захисники отримали 206 БпЛА Heavy Shot.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Heavy Shot - ударні коптери українського виробництва від Gurzuf Defence. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км.
У Мінцифри зазначили, що дрони протидіють РЕБу росіян, тому мають більшу стійкість на фронті. Крім цього, їх обладнали GPS-системою, тож вони автоматично повертаються на базу.
Нагадаємо, уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини. Тепер усім державним замовникам дозволили закуповувати БпЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.
Крім того, Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою.