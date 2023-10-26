“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові отримали понад 200 коптерів українського виробництва Heavy Shot

Ці БпЛА можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км.

Військові отримали понад 200 коптерів українського виробництва Heavy Shot
Фото: Мінцифри

Українські захисники отримали 206 БпЛА Heavy Shot.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Heavy Shot - ударні коптери українського виробництва від Gurzuf Defence. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км. 

У Мінцифри зазначили, що дрони протидіють РЕБу росіян, тому мають більшу стійкість на фронті. Крім цього, їх обладнали GPS-системою, тож вони автоматично повертаються на базу. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини. Тепер усім державним замовникам дозволили закуповувати БпЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Крім того, Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies