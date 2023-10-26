Військові отримали понад 200 коптерів українського виробництва Heavy Shot

Ці БпЛА можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км.

Українські захисники отримали 206 БпЛА Heavy Shot.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Heavy Shot - ударні коптери українського виробництва від Gurzuf Defence. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км.

У Мінцифри зазначили, що дрони протидіють РЕБу росіян, тому мають більшу стійкість на фронті. Крім цього, їх обладнали GPS-системою, тож вони автоматично повертаються на базу.

Нагадаємо, уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини. Тепер усім державним замовникам дозволили закуповувати БпЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Крім того, Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою.