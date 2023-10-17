Тепер ця процедура буде займати два тижні замість шести місяців. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень (зокрема, дрони) зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.

Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Відповідний наказ підписав Рустем Умєров.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Втрачене в ході бойових дій військове майно можна списувати за спрощеною процедурою. Міністерство оборони України усунуло зайві бюрократичні процедури. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва”, - йдеться в повідомленні.

Наприклад, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до півроку. Для цього потрібно було зібрати до 40 документів. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.

Відповідно до наказу командири можуть:

списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логісти та Міноборони;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей.

Раніше для розслідування по списанню БПЛА необхідно було зібрати 16-18 документів. Відтепер – для списання достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

Зазначається, що завдяки спрощенню процедури та скороченню строків списання, командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці.

Зміни до процедури списання було розроблено разом з Міністерством цифрової трансформації.

Відомство нагадало, що раніше уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах». Наказ став наступним кроком для прискорення розвитку БПЛА і зменшення бюрократії.

Фото: Мінцифри та Міноборони

Нагадаємо, минулого тижня Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів. Зокрема, мова йшла про постійне нарощування обсягів українського виробництва зброї та техніки.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Очільник уряду повідомив, що шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий.

Тим часом глава Мінцифри повідомив, що військові отримали майже 2 000 безпілотників зі штучним інтелектом від "Армії дронів". Вони оснащені потужною камерою та можуть літати під дощем.

Зазначимо, ДП "Антонов" і французька компанія вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.

У кінці вересня Зеленський заявив про створення Альянсу оборонних індустрій. На той час документ вже підписали 13 компаній.