Окупанти понесли значні втрати у техніці та живій силі.

Сили спецоперацій ЗСУ заявили повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

“Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

При цьому у соцмережах з'явилось відео очевидців з Бердянська. А місцеві жителі писали, що удар прийшовся саме на аеродром.

Нагадаємо, минулого тижня Сили спецоперацій заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання на Запорізькому напрямку. Зокрема, у результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг.