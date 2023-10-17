Загорання не було пов’язане з бойовими діями.

У Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки.

Про це повідомляє ДСНС.

Загорання, не пов’язане з бойовими діями, виникло в багатоповерховому житловому будинку.

Рятувальники евакуювали 2 дорослих та 2 дітей.

Під час ліквідації пожежі у квартирі виявлено двох загиблих жінок, 1931 та 1960 років народження.

До гасіння залучалось 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, на початку жовтня на Вінниччині під час пожежі загинуло двоє дітей. Ще трьох дітей вдалося врятувати.