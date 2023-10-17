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У Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки

Загорання не було пов’язане з бойовими діями. 

У Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки
Фото: ДСНС

У Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки. 

Про це повідомляє ДСНС. 

Загорання, не пов’язане з бойовими діями, виникло в багатоповерховому житловому будинку.

Рятувальники евакуювали 2 дорослих та 2 дітей. 

Під час ліквідації пожежі у квартирі виявлено двох загиблих жінок, 1931 та 1960 років народження.

До гасіння залучалось 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, на початку жовтня на Вінниччині під час пожежі загинуло двоє дітей. Ще трьох дітей вдалося врятувати.

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