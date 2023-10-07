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На Вінниччині під час пожежі загинуло двоє дітей

Ще трьох дітей вдалося врятувати. 

На Вінниччині під час пожежі загинуло двоє дітей
Фото: ДСНС

На Вінниччині під час пожежі загинуло двоє дітей. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

Сьогодні близько 17 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка. 

Загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження без ознак життя. 

Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі знаходилося шестеро дітей. Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід. Він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей. 

Пожежу локалізували о 17:49, а ліквідували о 17:57.

Нагадаємо, цього тижня ДСНС повідомила, що з початку року в Україні у житловому секторі сталось більше 17 тисяч пожеж. ДСНС закликає громадян тримати вдома вогнегасник.

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