Російський інформатор отримав 12 років ув’язнення за наведення ракет на ринок у Харкові

Реальний термін ув’язнення отримав інформатор головного управління Генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Саме за його "наведенням" минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок "Барабашово", який є найбільшим торговельним закладом України. Крім того, встановлено, що він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові. Суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення.

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ "зливав" у російський Телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ. Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, 17 березня 2022 року росіяни обстріляли ринок "Барабашово" у Харкові. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, яка охопила торговельні ряди. О 14:40 ворог повторно обстріляв ринок, внаслідок чого загинув 31-річний рятувальник ДСНС. Його колега отримав поранення.

Ринок "Барабашово" є найбільшим у східній Європі та одним з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тис. підприємців.