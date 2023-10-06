Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому в 6 разів

Заставу збільшили з 805 тис. грн до 4,9 млн грн. Крім того, на нього наділи електронний браслет.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) збільшила заставу заступнику Мінагрополітики, який підозрюється у мільйонних зловживаннях під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

6 жовтня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства (Тарасу Висоцькому, - ред.) - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

Так, колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов’язок, а саме носіння електронного засобу контролю.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Відомство нагадало, що 24 серпня 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику Міністра економіки. За даними правоохоронців, зловживання посадовців при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн.

Зазначається, що вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.