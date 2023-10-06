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Залужний і Шаптала відвідали військових, що виконують наступальні операції на півдні країни

Командування визначило подальші дії. 

Залужний і Шаптала відвідали військових, що виконують наступальні операції на півдні країни
Фото: скриншот відео

Головнокомандувач Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали військових, що виконують наступальні операції на півдні країни

Про це головнокомандувач повідомив у Telegram. 

“Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій”, - йдется в повідомленні.

Зазначається, що військові проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

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