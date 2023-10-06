Російській стороні також передані тіла загиблих. Їхня кількість не зазначається.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України”, - йдеться в повідомленні.

Реалізація заходу здійснювалася, зокрема, за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Російській стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

Зазначається, що Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, у середині вересня Україна повернула тіла 51 загиблого захисника. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців.