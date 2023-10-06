На Донеччині росіяни вдарили по Новоукраїнці фосфорними боєприпасами, – Мороз

За добу росіяни поранили двох жителів Донеччини.

На Волноваському напрямку росіяни двічі обстріляли Вугледар, по Новоукраїнці ударили фосфорними боєприпасами.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 жовтня повідомив очільник ОВА Ігор Мороз.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Новомихайлівці Мар'їнської громади, під обстрілами Красногорівка, Зоряне, Катеринівка і Єлизаветівка. Напередодні ввечері під обстріл потрапив приватний сектор Курахівки. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу.

На Горлівському напрямку одна людина поранена і два будинки пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 13 будинків в Іванопіллі, обстріляні околиці Маркового. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Дружбі, на Неліпівку ворог скинув авіабомбу — без жертв. У Часовоярській громаді пошкоджено дев'ять будинків. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську. У Званівській громаді під обстрілами Переїзне, у Лиманській – Торське, Зарічне і Ямпіль.

Всього за добу росіяни поранили двох жителів Донеччини.

Нагадаємо, Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинула дитина, 26 людей поранені. Серед поранених – малюк 11 місяців.