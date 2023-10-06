Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків

а щоб вам більше стимулу було читати попередній твіт та донатити для 23 омбр, ось вам те саме відео з російською сушкою.@mil_in_ua @666_mancer @UAWeapons @ukrspecsystems pic.twitter.com/zkGryByex3— зовнішній пілот (@externalPilot) September 30, 2023
а щоб вам більше стимулу було читати попередній твіт та донатити для 23 омбр, ось вам те саме відео з російською сушкою.@mil_in_ua @666_mancer @UAWeapons @ukrspecsystems pic.twitter.com/zkGryByex3— зовнішній пілот (@externalPilot) September 30, 2023
Ціна агресії
Згідно з відкритими джерелами, цей літак уже 26-й від початку вторгнення в Україну, збитий дружнім вогнем. Поміж іншого, були 8 МіГ-31, один Су-30 і 10 фронтових бомбардувальників Су-24/34.
І отепер Су-35С. Той самий, яким росіяни планували здобувати перевагу над НАТО.
Найновіші машини, тільки МіГ-31 – це 240 мільйонів доларів у суху землю.
Із пілотами настріляли на мільярди.
Власними ракетами, якими сподіваються повернути Альянс до 1994 року.
І саме тут головна перемога.
Російські ВПС не можуть безпечно працювати над власними порядками. Після 19 місяців війни!
У своєму оперативному тилу їх збиває рідний С-300 – у майже полігонній ситуації, коли не заглушено зв'язок, не забито перешкодами РЛС, коли вони стріляють із глибини.
Це не оператори ПЗРК, не миттєва реакція розрахунку – ціль вели на радарі, підсвічували до останнього РПН.
І вбили свого.
Дружній вогонь
Очевидна болісна для агресора річ – у Москви не працює система свій – чужий, яку успішно запустив СРСР у гарячі 80-ті.
Тобто щоб літак проклав маршрут далеко за FLOT, авіадиспетчери, кілька авіаційних штабів і зенітники повинні постійно обмінюватися інформацією. У реальному часі.
Тобто жодних автоматичних систем управління, єдиних для всіх планшетів, на яких горять позначки і звучать сигнали системи свій – чужий.
Російські зенітники не знають, що над ними – перешкода, хибна ціль, декой чи "Storm Shadow".
Цілі присвоюють цифро-літерний код, а далі все.
ППО керують у ручному режимі або за графіком польотів – відкривають журнал і з'ясовують, що в такий-то час на такій висоті працюватиме патрульний винищувач.
Курс, швидкість. Збігається – наші.
Втрачені технології атлантів
Будь-яка проблема із взаємодією чи терміновою реакцією: виліт на перехоплення, спроба вийти з-під удару на аеродромі, спроба знищити крилату ракету – це смертельний ризик.
Бо незрозуміло, чи встигнуть зв'язатися з кожною ланкою в ланцюжку.
Можливо, ця ланка буде зайнята стрибками на запасні позиції, ремонтом, смуга буде забита перешкодами, вийде з ладу ретранслятор.
Тисячі причин, чому не вдасться.
Тому що це трохи не так, як у НАТО з протоколом "Link 16", де повна децентралізація, де будь-який член групи може увійти до спеціальних розділів "Винищувач – винищувач”, “Повітряний рух”, “Електронна протидія” – і всі члени мережі (від штабу ППО до розрахунку на пусковій) бачать об'єкт.
Ні, це журнал обліку журналів і ручне управління.
Тобто “друга армія світу” не може повторити систему свій – чужий пізнього совка. Який зміг свого часу навіть в “Іглах” блок цілевказання свій – чужий, а РФ не могла ще в Грузії, де власними пусками ПЗРК приземлили Су-25 більше, ніж грузини.
Кремлівські погрози і реальність
Відкиньмо чад російської пропаганди й уявімо, що ультиматум НАТО відкотитися до кордонів 1994 року і роззброїтися спровокував би військову відповідь. Колись і за менше розгорталися бойові дії. І полетіли б сотні “Томагавків” і “Шторм шедоу”, ракет проти РЛС і хибних цілей уперемішку.
І довелося б стрибати хаотично між аеродромами, а умовні турецькі БпЛА “Анка” та американські “Проулери” роздавали б РЕБ, глушили б зв'язок.
І не можна було б внести в журнал актуальні дані; не докричалися б по китайській рації штаби та диспетчери; а на купі радарів сніжило б – бо як свого часу над Югославією, кожен третій виліт робив би літак радіоелектронної боротьби.
Скільки прожила б російська авіація? І який був би рахунок дружнього вогню, якщо вони збили вже 26 бортів? До речі, у війні проти країни, де середній наліт пілота до війни становив 50 годин.
І Москва не змогла вивести нашу авіацію з гри, не змогла і не може ізолювати поле бою під час нашого наступу, не може безпечно літати над власними бойовими порядками.
На всі гроші повоювали зі смішними українцями з анекдотів. Залишилося лише за два тижні на Варшаву.