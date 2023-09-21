Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні

Але оборона росіян впала . Запеклу двомісячну битву за виступ біля Роботиного завершено. На цьому напрямку фронту багато чого вирішується, тому до сектора прикута значна увага.

Попри частку звичного для росіян туману по телевізору і розпилів коштів у полях, такого в Європі не будували з часів Другої світової та албанського диктатора Енвера Ходжі, який полюбляв бункери.

З осені 2022-го від Василівки в Запорізькій області до виступу у Времівці агресор будував декілька смуг оборони, комбінуючи мінні поля високої щільності , надовби (фортифікаційні дерев'яні, бетонні конструкції або гранітні брили, зариті в землю рядами), протитанкові рови та доти (довготривалі оборонні точки).

Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Як посипалася оборона росіян

Після двох місяців боїв ворог відійшов на південь від селища Роботине і будує оборону по найближчих лісосмугах та околицях Новопрокопівки (Запорізька область).

ЗСУ експлуатує прорив фронту, опанувавши околицю Вербового, розширюючи пролом на схід, а не тільки на південь, де очевидною метою стане великий вузол оборони Очеретувате.

Фото: https://twitter.com/War_Mapper Карта боїв у районі Роботине – Вербове станом на 17 вересня 2023 року

На схід від селища Сили оборони пройшли полями між Новопрокопівкою та Вербовим, зламавши розпіарену російськими пропагандистами “лінію Суровікіна”.

Виявилося, що тримати нас на дистанції артилерією, вильотами “Орланів” і пусками ПТРК, спираючись на висоти навколо Роботиного, – це одне (хоча бої там йшли дуже криваві й важкі, десятки одиниць битої техніки як доказ).

Але коли 82-га обійшла селище своїми “Страйкерами” зі сходу, втративши декілька машин біля протитанкового рову, а 47-ма зв'язала боєм і почала фронтальний штурм, то оборона ЗС РФ посипалася.

Поле бою також залишилося за нами – на колишню лінію пішли тягачі, на збірних пунктах аварійних машин закипіла робота, десятками евакуюють на ремонт техніку (зокрема трофейну).

Український військовий із захопленим російським Т-90М у районі Роботиного.

A seemingly undamaged captured Russian T-90M in Ukrainian possession outside of Robotyne. pic.twitter.com/OuWjAZL3fW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 11, 2023

Наші пошкоджені коробки і танки з тих, що не були добиті, стануть у стрій. І російські, що залишилися в Роботиному, стануть. Але є нюанс.

Проблеми з піхотою: чому росіяни відступили

Причина провалу росіян лежить на поверхні. Усі ці поля “зубів дракона”, протитанковий рів і дика щільність мінування не підкріплені одним – безперервною лінією окопів.

Опорники є, але по всій “лінії Суровікіна” підперти позиції мотивованою піхотою не вдалося.

Лінія Суровікіна на півдні України

Противник використав ПТРК-команди, операторів дронів, лінію секретів, щоб наводити артилерію.

Але все-таки посадити батальйони у смугу 20 км завширшки, як сиділи діди з трьох українських фронтів, не виходило згідно з калькулятором. Бо наші касети і 155 мм високоточні снаряди теж збирали криваві жнива, не тільки міни і гелікоптери росіян.

Тому так відчайдушно перед падінням оборони росіяни використовували ударні Ка-52, штурмовики Су-25, втративши 4 машини.

Рештки російського Ка-52, знищеного бійцями 47 бригади

Намагалися заткнути проломи в обороні, коли почали розтягувати їм фланги, пробивши проходи в мінних полях.

Укотре – інженерно облаштована оборона, не підперта мотивованою піхотою, рано чи пізно закінчується.

Чому прориву українського контрнаступу чекали так довго

Чому все це так тягнулося, чому український контрнаступ йшов “занадто повільно”, як уже втомилися писати західні медіа?

Щільність тут, очевидно, була не меншою, ніж у Другій світовій війні.

Сам по собі виступ невеликий: від “Іксів” (схрещення насаджень перед селищем) і балки Успенівська до околиць Новопрокопівки кілометрів 7 углиб, кілометрів 14, може, завдовжки. Поле бою не більше за діаметр 15 на 15 км.

І на ньому билися два десятки організмів рівня полк-бригада.

Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?

Тому цілком рівня тієї війни були й зусилля – під 100 тис. чоловік з обох боків на невеликих полях бою, підрозділи добре інженерно забезпечені, артилерія працює, противник має перевагу в авіації. Вкрай непростий виклик навіть без тисяч мін і бетону.

Фото: Інститут вивчення війни Лінії російської оборони в Запорізькій області

Причому, з боку противника підрозділи були не найгірші – частини 58-ї армії, “Ахмат-Південь”, 810-ої бригади морської піхоти, 100-ої окремої бригади СПН, 22-ої бригади СПН.

Robotyne balcony. POW marines.

This needs subtitles 🤣



...

- Get off your knees. Don't humiliate yourself.

...

- Folks invaders, move. One by one. pic.twitter.com/dkavi5yePw — Voices of the Army 🇺🇦🔊 (@SmartUACat) September 19, 2023

Був присутній і спецназ як лінійна піхота – росіяни поставили на утримання нашого контрнаступу багато, готові спалювати в боях роками підготовлених спеців.

Оборона селища

Саме село при цьому далеко не схоже на фортецю: з капітальних будівель – лише бетонна школа, решта приватних будинків, будинок сільради – цегла, яка перетворилася на руїни в перші тижні боїв.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Руїни Роботиного

Коли обклали школу, вогнем із флангу та з фронту, і провели на південну околицю штурмову групу, то оборона села й закінчилась.

Але зробити це, з урахуванням, що на навколишніх висотах росіяни зробили мережу опорників, із залитими бетоном підземними позиціями і дотами для ведення вогню, було дуже непросто.

І коштувало багато крові.

Коштувало би і більше, якби не західна техніка, з гарними системами, протимінним захистом і додатковим бронюванням.

Проте зроблено.

Оперативні перспективи

Командні висоти за нами, місцями рівний як стіл степ з рідкісними балками і проглядається до самого Токмака. Висота 166 на південний схід від селища взята.

За Роботино перед Новопрокопівкою єдиний опорник за росіянами поза межами забудови.

Триває тиск на дорогу біля Новопокровки, щоб охопити Вербове з двох боків, також розширюється плацдарм південніше села

Десь так само як вбити консервного ножа в бляшанку, і різкими рухаму розширювати отвір.

Крім стійкості української піхоти, вмілого керування інженерними машинами для пробиття проходів, ізоляції поля бою ППО, непогано спрацювала артилерія.

Фото: СтратКом ЗСУ Артилеристи 53-ї бригади ім. князя Володимира Мономаха

Контрбатарейним вогнем забили декілька десятків причіпних гармат і САУ, позиції противника полірували касетами, знищували контрбатарейні радари і станції РЕБ.

Уражене було управління – загинули два генерали зі своїми штабами та офіцерами.

Але швидко не буде. Протитанкові міни одна під одною, фугаси, вузькі проходи у мінних полях, де концентрується артилерія і дрони супротивника.

Вже очевидно, що оборона противника не колапсує, а росіяни відходять до наступного рубежа, де займають інженерно облаштовані позиції і розгортають резерви.

Аж до того, що розгортаються стрілецькі батальйони, яким передають артилерію і дрони виведених на відновлення боєздатності після важких втрат полків.

Ключ від півдня

Але, як би там не було, на нас чекає продовження наступу. Попри три лінії оборони, дику густину мінних полів, стратегічно нам саме сюди.

Пройди 70 км на південь і буде перерізаний сухопутний шлях до Криму, ми повернемо Мелітополь, в якому на нас дуже чекають місцеві, під загрозою буде вся північ, до Джанкоя та Сімферополя.

Фото: Інститут вивчення війни, The New York Times

Ну і загалом, постачати Крим через постійно атакований міст і з БДК під загрозою – не таке просте завдання.

Пройди цю ж відстань на сході і застрягнеш під Єнакієвим, у найщільніший забудові східної Європи, отримавши промите роками пропаганди злиденне населення.

А через лінію залізниці йтиме постачання, із заводів до яких ми не дотягнемося.

Тож вибору у нас немає. Саме тому ми б'ємося через три лінії оборони, а супротивник закопав такі ресурси в землю, точно знаючи, що ми атакуємо саме на півдні.

A 🇺🇦Ukrainian mechanized infantry squad dismounts from their 🇺🇸US-supplied M2A2 «Bradley» IFV to assault a 🇷🇺Russian positon near Robotyne, Zaporizhzhia Region. pic.twitter.com/EOCgmpRDYP — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) September 16, 2023

Чекаємо поставок авіації, касетних ракет, нарощування виробництва боєприпасів як на Заході так і в Україні.

Ми і так вже зробили майже нереальне, як на ситуацію, яка була під час зимового наступу Кремля – майже по всій лінії стратегічна ініціатива за нами.

Наступ Сил Оборони продовжується, важкі бої на півдні тривають.

Вічна пам'ять загиблим за звільнення батьківщини.