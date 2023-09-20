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Бійці ССО допомогли знищити російську гармату "МСТА - Б"

Знищена гармата мала комплект дороговартісних снарядів “Краснополь”.

Бійці ССО допомогли знищити російську гармату "МСТА - Б"
Фото: Скріншот з відео

На бахмутському напрямку українські захисники знищили гармату "МСТА - Б" російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ.

“Ще одна успішна операція з пошуку, ідентифікації цілі та коригування вогню від тактичної групи "Медоїди" 3-го окремого полку ССО”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знищена гармата мала комплект снарядів “Краснополь”.

Ці снаряди мають реактивний двигун і вражають броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, яке дозволяє підсвітили ціль в залежності від часу доби та розміру цілі на відстані до 20 кілометрів. Ринкова вартість такого снаряду сягає 40 тис. доларів.

Нагадаємо, надвечір 20 вересня над Дніпропетровщиною збили два ворожі дрони. За інформацією військових російські БпЛА типу "Куб" збили у Криворізькому районі.

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