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США планують завтра оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні, - Reuters

Про допомогу планують оголосити у день перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні.

США планують завтра оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні, - Reuters
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Завтра, 21 вересня, президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів. Цього дня президент країни Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Очікується, що пакет допомоги у сфері озброєння включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-мм гармати.

Водночас, уточнюється, що Україні не передаватимуть ракети ATACMS.

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Крім того, Вашингтон планує надіслати більше систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Також до пакету допомоги Україні входять протитанкова зброя TOW і AT4, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і протитанкові ракети Javelin.

Втім, вміст пакету може змінитися.

Пакет став можливим завдяки використанню президентських повноважень, боєприпаси надходитимуть з надлишкових запасів США.

Нагадаємо, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

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