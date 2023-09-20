США планують завтра оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні, - Reuters

Про допомогу планують оголосити у день перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Завтра, 21 вересня, президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів. Цього дня президент країни Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Очікується, що пакет допомоги у сфері озброєння включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-мм гармати.

Водночас, уточнюється, що Україні не передаватимуть ракети ATACMS.

Крім того, Вашингтон планує надіслати більше систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Також до пакету допомоги Україні входять протитанкова зброя TOW і AT4, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і протитанкові ракети Javelin.

Втім, вміст пакету може змінитися.

Пакет став можливим завдяки використанню президентських повноважень, боєприпаси надходитимуть з надлишкових запасів США.

Нагадаємо, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.