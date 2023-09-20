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Іспанія анонсувала нові пакети допомоги для України

Також країна подвоїть кількість українських військовослужбовців, які пройдуть навчання цього року.

Іспанія анонсувала нові пакети допомоги для України
Маргарита Роблес
Фото: armyinform.com.ua

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові постачання військової та гуманітарної допомоги Україні, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі у форматі "Рамштайн" Роблес зазначила, що її держава подвоїть кількість українських військовослужбовців, які пройдуть навчання цього року. Мова йде про близько чотири тисячі осіб.

Також Іспанія передасть нові бронетранспортери, надувні командні човни, пускові установки і ракети для протиповітряної та протикорабельної оборони, спецвантажівки для роботи з цими системами, а також "швидкі".

Минулого тижня Іспанія відправила в нашу державу хірургічні та медичні матеріали для військового шпиталю.

Іспанська міністерка додала, що на сьогодні 77 важкопоранених українських військових вже отримали необхідну допомогу та протези у лікувальних закладах Іспанії.

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Нагадаємо, Литва продовжить надавати допомогу Україні, зокрема у розмінуванні територій. Велика Британія поставить десятки тисяч артилерійських снарядів і допомагатиме нашій державі у зміцненні ППО. А Німеччина в новому оборонному пакеті надасть 50 надводних дронів та десятки тисяч боєприпасів.

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