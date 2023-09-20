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ЄС застеріг Азербайджан від вигнання вірменів з Карабаху

Брюссель продовжує спостерігати за ситуацією.

ЄС застеріг Азербайджан від вигнання вірменів з Карабаху
Фото: EPA/UPG

У Євросоюзі прокоментували оголошення Азербайджаном про припинення його військової операції у невизнаному Нагірному Карабаху.

Про це у середу, 20 вересня, заявив на брифінгу речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли до уваги останнє оголошення Міністерства оборони Азербайджану, що було досягнуто угоди про перемир’я та припинення військових дій. Ми очікуємо, що Азербайджан зупинить теперішні військові дії", – сказав Стано.

За його словами, ЄС важливо, щоб ця теперішня військова операція не була використана як привід для примусового видворення місцевого населення з Карабаху.

"Також важливо негайно повернутися до змістовного, чесного і справжнього діалогу між Баку та Карабахом. Ми також взяли до уваги оголошення, що така зустріч повинна відбутися 21 вересня", – сказав Стано.

Він підкреслив, що ЄС спостерігає за ситуацією дуже уважно і країни-члени Євросоюзу ухвалюватимуть наступні рішення у цьому контексті з огляду на розвиток подій на місці.

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Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Також Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

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