Новопризначений посол Європейського Союзу Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот у Міністертві закордонних спрв Україні.

Про це представництво ЄС в Україні повідомило у Twitter.

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства з Україною у вирішальний час.

Нагадаємо, до цього признчення Матернова була заступницею генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії. Вона займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою.

У квітні ЗМІ писали, що її призначення послом в Україну, ймовірно, стане сигналом підтримки зусиль України приєднатися до ЄС.