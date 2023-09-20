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Новий посол Євросоюзу почала роботу в Україні

Сьогодні Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику голови МЗС Перебийносу.

Новий посол Євросоюзу почала роботу в Україні
Катаріна Матернова
Фото: МЗС

Новопризначений посол Європейського Союзу Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот у Міністертві закордонних спрв Україні.

Про це представництво ЄС в Україні повідомило у Twitter.

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства з Україною у вирішальний час.

Нагадаємо, до цього признчення Матернова була заступницею генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії. Вона займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою.

У квітні ЗМІ писали, що її призначення послом в Україну, ймовірно, стане сигналом підтримки зусиль України приєднатися до ЄС.

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