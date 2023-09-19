Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист біженцям з України

Такий крок має забезпечити впевненість та підтримку більш ніж чотирьом мільйонам осіб, які мають захист у всьому ЄС.

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України, з 4 березня 2024 року по 3 березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Такий крок має забезпечити впевненість та підтримку більш ніж чотирьом мільйонам осіб, які мають захист у всьому ЄС, вважають у Комісії.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист для біженців з України 4 березня 2022 року, і дія документа була автоматично продовжена на один рік.

Єврокомісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються і тому він має бути продовжений як необхідна та адекватна реакція на поточну нестабільну ситуацію.

Тепер рішення за Радою ЄС.

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист та доступ біженців до прав у ЄС, зокрема, права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної, медичної та інших допомог. Це також повинно запобігти надмірному тиску на національні системи надання притулку.

Нагадаємо, торік про таке рішення домовились міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні у Брюсселі 3 березня. Тоді зазначалося, що продовжити термін можна лише двічі.

Ти часом до 1 жовтня нідерландські муніципалітети організують понад тисячу додаткових місць для переселенців з України. Наразі центральні пункти прийому біженців у Амстердамі та Утрехті переповнені.