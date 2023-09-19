Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
ГоловнаСвіт

Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист біженцям з України

Такий крок має забезпечити впевненість та підтримку більш ніж чотирьом мільйонам осіб, які мають захист у всьому ЄС.

Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист біженцям з України
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України, з 4 березня 2024 року по 3 березня 2025 року. 

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Такий крок має забезпечити впевненість та підтримку більш ніж чотирьом мільйонам осіб, які мають захист у всьому ЄС, вважають у Комісії.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист для біженців з України 4 березня 2022 року, і дія документа була автоматично продовжена на один рік. 

Єврокомісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються і тому він має бути продовжений як необхідна та адекватна реакція на поточну нестабільну ситуацію.

Тепер рішення за Радою ЄС.

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист та доступ біженців до прав у ЄС, зокрема, права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної, медичної та інших допомог. Це також повинно запобігти надмірному тиску на національні системи надання притулку. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, торік про таке рішення домовились міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні у Брюсселі 3 березня. Тоді зазначалося, що продовжити термін можна лише двічі.

Ти часом до 1 жовтня нідерландські муніципалітети організують понад тисячу додаткових місць для переселенців з України. Наразі центральні пункти прийому біженців у Амстердамі та Утрехті переповнені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies