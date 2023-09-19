Байден засудив вихід Росії з договору про скорочення ядерних озброєнь

Він зазначив, що цього року Сполучені Штати продовжують ліквідовувати ядерні запаси, а також повністю знищили останні хімічні боєприпаси зі своїх арсеналів.

Президент США Джозеф Байден засудив рішення Росії призупинити свою участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь між двома державами.

Про це Байден сказав під час виступу на 78-ій Генеральній Асамблеї ООН.

Ця угода була останньою, яка мала регулювати два найбільші у світі ядерні арсенали.

"Після більш ніж 50 років прогресу в межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Росія руйнує давні угоди щодо контролю над озброєннями, зокрема, оголошує про призупинення дії нового договору СНО. Необхідно уникнути загрози зброї масового ураження...", - сказав Байден.

Він зазначив, що цього року Сполучені Штати продовжують ліквідовувати ядерні запаси, а також повністю знищили останні хімічні боєприпаси зі своїх арсеналів, аби очолити зусилля щодо збереження світу, вільного від хімічної зброї.

Також Штати виконують резолюції щодо Північної Кореї, аби, за словами президента, дипломатичними засобами забезпечити без'ядерний статус корейського півострова.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому Росія заявила, що призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.

Перед цим США звинуватили РФ у недотриманні зобовʼязань, взятих відповідно до нового договору. Державний департамент заявив, що Росія відмовляється сприяти проведенню інспекцій на своїй території, як того вимагає договір, але наполягав на тому, що Сполучені Штати залишаються відданими відновленню дотримання угоди.