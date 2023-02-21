Росія "призупиняє" участь у ключовій ядерній угоді з США

Цей договір передбачав взаємні інспекції обʼєктів ядерного озброєння і кількісно обмежував боєзаряди та їх носії.

Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.

Відповідну заяву 21 лютого зробив російський президент.

Ця угода була підписана між тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році.

Вона передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць.

Це вже третя угода між США і Росією щодо скорочення розгорнутого ядерного озброєння. Вона замінила договір СНО-I, термін якого збіг у грудні 2009, та Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 2002 року.

"Договір СНО-III обмежує всі розгорнуті Росією ядерні засоби міжконтинентальної дальності, включно з кожною російською боєголовкою, завантаженою на міжконтинентальну балістичну ракету, яка може досягти США приблизно за 30 хвилин. Він також обмежує число ракет "Авангард" та "Сармат", двох із найбільш доступних в оперативному плані нових типів російських ядерних озброєнь великої дальності, які можуть досягти США. Продовження терміну дії Угоди СНО-III гарантує, що у нас будуть такі, що піддаються перевірці обмеження на основні запаси російських ядерних озброєнь, які здатні досягти США", – писали на сайті Держдепу.

СНО-III було підписано терміном на 10 років із можливістю продовження за взаємною згодою сторін на 5 років. У 2021 році США і Росія продовжили термін дії угоди до 2026.

Угоди про стримування ядерних сил між Москвою та Вашингтоном укладалися з 1972 року.

Взаємні інспекції ядерних обʼєктів були поставлені на паузу в 2020 через пандемію ковіду. Під час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни стали поступово відмовлятися від взятих на себе зобовʼязань, передбачених СНО-III. У серпні 2022 Росія поінформувала США про припинення американських інспекцій своїх об'єктів ядерної зброї відповідно до Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

У листопаді 2022 Росія відклала переговори з США стосовно контролю над ядерним озброєнням, які мали проходити в Єгипті. Представник Держдепу повідомив, що Сполучені Штати готові перенести переговори так, щоб вони відбулися якнайшвидше, бо “відновлення інспекцій – пріоритет для збереження договору як інструменту стабільності”.

У лютому 2023 у НАТО заявили, що занепокоєні відмовою Росії виконувати зобов’язання за ключовою угодою про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами. Члени НАТО наголосили, що новий Договір про стратегічне наступальне озброєння сприяє міжнародній стабільності, обмежуючи стратегічні ядерні сили Росії і США.