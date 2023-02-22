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В США “зростає імпульс” до надсилання ракет далекого радіусу дії та винищувачів в Україну, - Маккол

Конгресмен зазначив, що можна почати тренувати українських пілотів прямо зараз.

В США “зростає імпульс” до надсилання ракет далекого радіусу дії та винищувачів в Україну, - Маккол
Фото: EPA

Американський конгресмен Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників із закордонних справ, заявив, що у Вашингтоні зростає готовність до надсилання ракет далекого радіусу дії та винищувачів в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Маккол наголосив, що адміністрація Джо Байдена та Рада національної безпеки все ще розходяться щодо того, “як швидко та яку зброю” надсилати Україні, яка хоче отримати ракети ATACMS та F-16.

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“Але я бачу зростаючий імпульс до залучення артилерії та літаків”, – сказав він журналістам в Києві. 

Конгресмен зазначив, що в будь-якому випадку можна почати тренувати українських пілотів прямо зараз, щоб вони були готові.

Маккол сказав, що Володимир Зеленський передав йому список побажань зброї, включаючи F-16 і ATACMS, які, за його словами, були призначені “пройти аж до Криму”. Також ця зброя треба, щоб вразити іранські безпілотники.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США. У складі делегації були члени Республіканської партії на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

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