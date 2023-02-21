Польща заборонила перетин кордону білоруськими вантажівками

Влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах.

Це обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі.

Призупинення руху діятиме відсьогодні, 21 лютого 2023 року, з 19:00, і поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників.

Водночас білоруські перевізники можуть їхати до Білорусі через Литву та Латвію.

Нагадаємо, влада Білорусі ухвалила рішення видворити польських дипломатів і прикордонника.