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У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду

Цю міру будут застосовувати до осіб, що обіймають державні посади, та військових.

У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Фото: Kremlin Pool

Палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з текстом ухваленого документа, смертна кара може бути застосована до «посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК «Державна зрада».

Серед інших змін, затверджених депутатами, можливість застосування покарання у вигляді штрафу за скоєння злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави.

Розмір такого штрафу становитиме до 50 тис. базових величин (2,7 млн гривень). Нині максимальний розмір штрафу становить 5 тис. білоруських рублів (73 тис. гривень).

У грудні Палата представників Білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності». Смертна кара, відповідно до документа, може бути застосована до посадової особи, що зрадила державі, або до військовослужбовця.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти". 

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