У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські виробники зброї представили свою продукцію на міжнародній виставці в ОАЕ

Українські виробники, зокрема, залучають нових постачальників комплектуючих.

Українські виробники зброї представили свою продукцію на міжнародній виставці в ОАЕ
Фото: facebook/NAUDI

Українські виробники представили свою продукцію на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в ОАЕ.

Про це повідомляє Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). 

“Сьогодні в Абу-Дабі (ОАЕ) стартувала міжнародна виставка озброєння IDEX-2023. Продукція українських виробників представлена в об’єднаній експозиції NAUDI.Цьогоріч свої розробки демонструють «Українська бронетехніка», КБ «Луч»,  «Авіаційні системи України», «Радіонікс», UkrSpecSystems, «Трител», UkrTac, КЗВВ, «Авіасервіс-Київ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські виробники залучають нових постачальників комплектуючих, діляться досвідом використання військової техніки у реальних бойових умовах та ознайомлюються з світовими новинками ринку озброєння. 

Фото: facebook/NAUDI

Фото: facebook/NAUDI

Нагадаємо, США виділили Україні новий пакет допомоги на $460 млн. Україна, зокрема, отримає додаткові боєприпаси до Himars.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також