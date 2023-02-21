Українські виробники представили свою продукцію на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в ОАЕ.

Про це повідомляє Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

“Сьогодні в Абу-Дабі (ОАЕ) стартувала міжнародна виставка озброєння IDEX-2023. Продукція українських виробників представлена в об’єднаній експозиції NAUDI.Цьогоріч свої розробки демонструють «Українська бронетехніка», КБ «Луч», «Авіаційні системи України», «Радіонікс», UkrSpecSystems, «Трител», UkrTac, КЗВВ, «Авіасервіс-Київ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські виробники залучають нових постачальників комплектуючих, діляться досвідом використання військової техніки у реальних бойових умовах та ознайомлюються з світовими новинками ринку озброєння.

Фото: facebook/NAUDI

Фото: facebook/NAUDI

Нагадаємо, США виділили Україні новий пакет допомоги на $460 млн. Україна, зокрема, отримає додаткові боєприпаси до Himars.