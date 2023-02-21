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Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським

Зокрема, вона відвідає Бучу та Ірпінь.

Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Джорджа Мелоні
Фото: “Суспільне”

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок, 21 лютого, прибула з першим візитом до України.

Про це повідомляє ANSA.

Джорджа Мелоні планує відвідати Бучу та Ірпінь, а вдень проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що Мелоні, яка в жовтні минулого року склала присягу як перша жінка прем’єр-міністр Італії, продовжить політику свого попередника, екс-прем’єра Маріо Драгі, щодо рішучої підтримки Києва та надсилання військової допомоги.

Очікується, що вона висловить непохитну підтримку Києву.

 

Нагадаємо, на минулому тижні Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні. Керівництво країни заявило, що Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ.

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