Коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами

До 15 років за ґратами засуджено чоловіка, який коригував вогонь окупантів по Харкову.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори довели, що з початку березня 2022 року засуджений через месенджер передавав представнику так званої «ЛНР» відомості про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення по місту.

Зазначається, що він фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ по об’єктах у Харкові. Отримані дані використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали старосту селища, який надав окупантам маршрути для наступу на столицю. Зрадник також супроводжував російські війська, які штурмували українських селища і намагались прорватися до Києва.