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Великі жертви серед цивільних, ймовірно, здебільшого пов’язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії, - розвідка

Згідно з різними джерелами, кількість вбитих цивільних на війні РФ проти України може сягати понад 16 тисяч осіб. 

Великі жертви серед цивільних, ймовірно, здебільшого пов’язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії, - розвідка
Окупанти на Донецькогму напрямку
Фото: EPA/UPG

Великі жертви серед цивільних, ймовірно, здебільшого пов’язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії. 

Про це йдеться у звіті британської розвідки, яке опублікувало Міністерства оборони Великої Британії. 

“Станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Показник враховує 7 199 убитих і 11 756 поранених. 697 жертв серед цивільного населення припали на січень 2023 року”, - йдеться  у звіті.

В УВКПЛ заявили, що вважають, що фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, імовірно, було вбито понад 16 000 мирних жителів.

Дані за січень 2023 року свідчать про те, що агресія тривала вздовж лінії фронту протяжністю 1200 км, але була зосереджена в основному в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність і тенденція до погіршення пошкоджень як медичних, так і навчальних закладів.

Зазначається, що ці інциденти та подальші жертви серед цивільного населення, ймовірно, здебільшого пов’язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії та інших систем місцевої зброї.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що у Росії готуються до масової мобілізації студентів. Ймовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня.

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