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Росіяни за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 40 повідомлень про руйнування будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Росіяни за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області
Запоріжжя, обстріл (архівне фото)
Фото: Запорізька ОДА

За минулу добу російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 17 населених пунктів Запорізької області

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Противник триста шістдесят третю добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 98 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, в Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Балабине, Гуляйполе, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Степногірськ, Степове, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Павлівка, Магдалинівка.

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Надійшло 40 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

Нагадаємо, окупанти ускладнюють переміщення громадян України між населеними пунктами і дозволяють виїжджати лише особам із російським паспортом.

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