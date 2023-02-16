Окупанти дозволятимуть виїзд з населених пунктів у Запорізькій області лише з російським паспортом, - Федоров

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Окупаційна адміністрація у Запорізькій області ускладнює переміщення мешканців між населеними пунктами.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“На початку 2023 року рашисти анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов’язали жителів оформити спецперепустки у фейковій комендатурі”, - нагадав Федоров.

Втім, ця “реформа” зазнала краху, оскільки окупанти не змогли видавати перепустки - вони не надрукували достатньо бланків.

“Тепер рашисти знову згадали про обмеження - випускатимуть лише зі спецперепусткою. Але посилили терор: з 1 березня отримати папірець можна тільки за наявності російського паспорта”, - повідомив Федоров.

Нагадаємо, протягом двох місяців частина території чотирьох областей, тимчасово окупованих росіянами, фактично перетворилася на резервацію. Внаслідок цього десятки тисяч хворих залишаються без життєво необхідних ліків. Тисячі людей відрізані від отримання кваліфікованої медичної допомоги та виїзду до спеціалістів необхідного профілю.