Завершена рятувальна операція у Покровську, троє людей загинули

На руїнах знищеного росіянами будинку у Покровську Донецької області завершилась рятувальна операція.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені”, - написав Кириленко.
Він уточнив, що серед поранених одна людина знаходиться у тяжкому стані. Вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.
Всього внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу.
Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.