Завершена рятувальна операція у Покровську, троє людей загинули

На руїнах знищеного росіянами будинку у Покровську Донецької області завершилась рятувальна операція.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені”, - написав Кириленко.

Він уточнив, що серед поранених одна людина знаходиться у тяжкому стані. Вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.

Всього внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.