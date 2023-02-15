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Завершена рятувальна операція у Покровську, троє людей загинули

Ще 11 людей поранені.

Завершена рятувальна операція у Покровську, троє людей загинули
Фото: Павло Кириленко

На руїнах знищеного росіянами будинку у Покровську Донецької області завершилась рятувальна операція.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені”, - написав Кириленко. 

Він уточнив, що серед поранених одна людина знаходиться у тяжкому стані. Вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.

Всього внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. 

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