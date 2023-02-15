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США стурбовані підтримкою російської агресії проти України з боку Китаю, - Держдепартамент

В Держдепартаменті наголосили, що Путін зазнає стратегічного провалу в Україні.

США стурбовані підтримкою російської агресії проти України з боку Китаю, - Держдепартамент
Заступник держсекретаря США Венді Шерман
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати дедалі більше стурбовані російсько-китайським партнерством, зокрема підтримкою з боку Китаю російського вторгнення в Україну.  

Про це повідомляє CNN.

“Я оцінюю так, що КНР (Китайська Народна Республіка) намагається посилити свій авторитет у міжнародному співтоваристві, кажучи, що вона готова стати посередником і допомогти покласти край цьому жахливому вторгненню. І в той же час вони віддані безмежному партнерству з Росією. І ми, звичайно, маємо занепокоєння та зростаюче занепокоєння щодо цього партнерства та підтримки цього вторгнення з боку КНР”, – сказала заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Вона також висловила стурбованість партнерством Росії з Іраном і Північною Кореєю.

Шерман наголосила, що Путін зазнає стратегічного провалу в Україні.

“І це створить багато проблем для тих, хто підтримує це нечестиве вторгнення в майбутньому”, – сказала заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, країни Group of 7 обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, КНДР і Ірану, які, за їхніми даними, постачають Росії запчастини і технології для військового використання. Держави хочуть скординувати пакет санкцій до 24 лютого.

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