Уряд Швейцарії вважає конфіскацію російських активів неконституційною, але обіцяє підтримувати Україну, - ЗМІ

Загалом у країні налічується близько $50 мільярдів російських коштів.

В Уряді Швейцарії вважають, що конфіскація приватних російських активів "підірве" конституцію та чинний правопорядок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters та заяву Федеральної ради Швейцарії.

Раніше цього місяця швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках більше ніж $19 мільярдів російських коштів. Згідно з публікацією ЗМІ, лише 4,32 мільярда з цих коштів належать особам, які входять до санкційного переліку Швейцарії. Решта 14,7 мільярда належать людям, проти яких запровадили санкції інші країни.

Деякі заморожені активи належать Центральному банку РФ та російській державі. Загалом у Швейцарії налічується близько $50 мільярдів російських коштів.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Європейський Союз заморозив російські активи загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів) після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, в лютому минулого року Швейцарія впровадила антиросійські санкції та заморозила активи п'ятьох олігархів.