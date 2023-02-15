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Кіпр продовжив українцям на рік право на тимчасовий захист

Таким чином, українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву. Проте це не стосується громадян України, які збираються вперше набути такого статусу.

Кіпр продовжив українцям на рік право на тимчасовий захист
Фото: Владислав Содель

Влада Кіпру продовжила ще на рік громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Кіпру.

Зазначається, що право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік, тобто до 4 березня 2024 року, для громадян України, які вже отримали такий статус на Кіпрі.

Таким чином, українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку або клопотати про видачу нового посвідки на проживання з біометричними даними.

Проте тим громадянам України, які збираються вперше набути такого статусу, необхідно буде подати відповідний запит імміграційній владі.

Нагадаємо, крім Польщі, українці можуть оформити паспортні документи і в Туреччині. З 14 лютого почали приймати документи у Стамбулі.

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