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ЄС може ввести санкції проти компанії з Дубая, через яку РФ експортує нафту

SUN Ship Management стала одним з основних транспортувальників російської нафти, зокрема в Індію та Кубу.

ЄС може ввести санкції проти компанії з Дубая, через яку РФ експортує нафту
Фото: ЕРА/UPG

Європейський союз обговорює, чи застосовувати санкції до дубайської судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яку підозрюють у тому, що вона допомагає Росії обійти обмеження на експорт нафти.

Про це пише POLITICO з посиланням на джерела у дипломатії.

Дипломати заявили, що компанія заволоділа флотом російських нафтових танкерів, яким більше не дозволяється перевозити нафту через санкції ЄС та міжнародні санкції щодо компаній, що належать Росії. Танкери, що перебувають у власності SUN, продовжують працювати.

За словами двох дипломатів, російська державна компанія “Совкомфлот” передала весь свій флот із 92 суден у квітні 2022 року компанії SUN, щоб обійти санкції ЄС та міжнародні санкції. Компанія, колишня назва якої SCF Management Services нагадувала назву “Совкомфлот”, згодом була перейменована на SUN Ship Management.

За словами двох дипломатів ЄС, компанія стала одним із основних перевізників російської нафти до низки країн, включно з Індією та Кубою, що є важливим джерелом фінансування для Росії.

На веб-сайті компанії йдеться, що вона “належить громадянам ОАЕ та Росії та управляється транснаціональними корпораціями”, а також володіє та керує флотом з 92 суден під прапорами Ліберії та Кіпру, які перевозять сиру нафту, зріджений природній газ та хімічні речовини. Повна вантажопідйомність судна становить 150 000 тонн.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу Українського інституту майбутнього (УІМ) нафтогазові доходи Російської Федерації у 2023 році впадуть, як мінімум, на 24%.

У Єврокомісії заявили, що антиросійські санкції обмежили здатність РФ знайти покупців на всі 10,9 млн барелів щодня, які вона видобувала станом на кінець 2022 року. 

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