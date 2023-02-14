Тут щоденно відбуватимуться заходи на підтримку нашої держави.

14 лютого на знак солідарності з українським народом стартували Дні України в Ризі, які триватимуть до 25 лютого.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

У межах цих днів щоденно відбуватимуться заходи на підтримку нашої держави.

Офіційний старт відбувся у Саеймі Латвії. На будівлі парламенту підняли прапор України поряд із прапором Латвії. Також приміщення підсвітили кольорами українського стягу. Ілюмінація триватиме до 25 лютого.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia

Крім того, у Ризі триватиме благодійна акція "Світло для України!". Жителі закликали подарувати українцям джерела світла, зокрема, світлодіодні лампочки, акумуляторні світлодіодні світильники, портативні акумулятори та портативні зарядні станції або пожертвувати кошти на їх придбання.

Крім цього, 14 лютого відбулося відкриття вуличної фотовиставки, присвяченої річниці війни Росії проти України. Її транслюватимуть на екрані у вітрині одного з найбільших в Латвії магазинів військових товарів Militaryshop.lv, який є партнером українського посольства у зборі та відправленні військового спорядження для ЗСУ.

Нагадаємо, за даними опитування, більшість населення Латвії підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією, прийом українських біженців і вступ України до Європейського союзу і НАТО.

Раніше спікери Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали у Варшаві спільну декларацію, яка містить 10 пунктів про незмінність підтримки України.