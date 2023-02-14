​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСвіт

У столиці Латвії стартували Дні України

Тут щоденно відбуватимуться заходи на підтримку нашої держави.

У столиці Латвії стартували Дні України
Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia

14 лютого на знак солідарності з українським народом стартували Дні України в Ризі, які триватимуть до 25 лютого. 

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

У межах цих днів щоденно відбуватимуться заходи на підтримку нашої держави.

Офіційний старт відбувся у Саеймі Латвії. На будівлі парламенту підняли прапор України поряд із прапором Латвії. Також приміщення підсвітили кольорами українського стягу. Ілюмінація триватиме до 25 лютого.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia

Крім того, у Ризі триватиме благодійна акція "Світло для України!". Жителі закликали подарувати українцям джерела світла, зокрема, світлодіодні лампочки, акумуляторні світлодіодні світильники, портативні акумулятори та портативні зарядні станції або пожертвувати кошти на їх придбання. 

Крім цього, 14 лютого відбулося відкриття вуличної фотовиставки, присвяченої річниці війни Росії проти України. Її транслюватимуть на екрані у вітрині одного з найбільших в Латвії магазинів військових товарів Militaryshop.lv, який є партнером українського посольства у зборі та відправленні військового спорядження для ЗСУ. 

Нагадаємо, за даними опитування, більшість населення Латвії підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією, прийом українських біженців і вступ України до Європейського союзу і НАТО.

Раніше спікери Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали у Варшаві спільну декларацію, яка містить 10 пунктів про незмінність підтримки України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також