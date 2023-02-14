Повʼязані з Росією хакери були "дуже близькі" до виведення з ладу американських електричних і газових обʼєктів

Спроба атаки була на початку повномасштабного вторгнення.

Повʼязані з Росією хакери у перші тижні повномасштабного вторгнення були дуже близькі до виведення з ладу десятка американських електричних та газових обʼєктів. Про це з посиланням на заяву керівника компанії з кібербезпеки Dragos пише Politico.

Роберт М. Лі, засновник і генеральний директор компанії Dragos, яка допомагає компаніям реагувати на кібератаки, сказав, що хакери з групи, яку вони називають Chernovite, використовували шкідливе програмне забезпечення, щоб намагатися знищити "близько дюжини" сайтів щодо американських електромереж і зріджених природних газів.

Лі відмовився повідомити подробиці про те, що завадило атаці, але сказав, що її зупинила коаліція уряду США та груп кіберіндустрії.

Представник Безпеково агентства з питань кіберзахисту та інфраструктури відмовився коментувати вплив шкідливого програмного забезпечення, а три інші агентства не відповіли на запити про коментарі. Коли агентства вперше оголосили про виявлення зловмисного програмного забезпечення, у спільному попередженні вони заявили, що "деякі передові учасники постійних загроз" використовували нові інструменти для впливу на різні типи промислових систем контролю.

У Dragos не виключають, що хакери повторять спроби атак.

"Chernovite все ще активний, тому ми з високою впевненістю оцінюємо, що вони все щедіють та працюють над цією структурою, і ми очікуємо її розгортання в майбутньому", – сказав Лі.

За час повномасштабної війни росіяни неодноразово вчиняли хакерські атаки на українські та інші європейські сайти.