​Засудженому за корупцію експрезиденту Киргизстану дозволили виїхати за кордон

Соратники Атамбаєва кажуть, що його вже звільнили з колонії.

Первомайський районний суд Бішкека дозволив колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву, який був засуджений до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, виїжджати за кордон на лікування.

Про це повідомляє киргизька служба "Радіо Свобода".

Соратники Атамбаєва кажуть, що його вже звільнили з колонії. Журналісти поки що не мають такої інформації. Про які захворювання політика йдеться, також поки невідомо.

Напередодні судова колегія Верховного суду ухвалила рішення скерувати на перегляд справу Атамбаєва. Постанови Верховного суду від 12 жовтня 2021 року та 15 березня 2022 року щодо Атамбаєва скасували.

Нагадаємо, що в 2020 році Верховний суд скасував вироки попередніх інстанцій, згідно з якими Атамбаєва було засуджено на 11 років. Справу скерували на новий розгляд. Однак у 2022 році Верховний суд залишив у силі вирок про позбавлення Атамбаєва волі на 11 років.

Серед більше ніж 10 обвинувачених, які проходили у цій справі, Атамбаєв виявився єдиним, хто отримав реальний тюремний термін. Сам він завжди називав переслідування політичним.

Атамбаєв керував Киргизстаном із 2011 по 2017 роки. У серпні 2019 року його будинок штурмували спецпризначені, а його самого затримали. У липні політика засудили до 11 років позбавлення волі у справі про корупцію. Під час масових протестів у центрі Бішкека його звільнили протестувальники, які увірвалися в СІЗО Держкомітету національної безпеки. За кілька днів його знову затримали.