У Пентагоні заявили, що знайшли ключові датчики зі збитої китайської кулі

Збройні сили США заявили, що вилучили важливу електроніку з китайської шпигунської кулі, збитої американським винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни 4 лютого.

Про це пише Reuters.

Знайдено ключові датчики, які, імовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації.

“Екіпажам вдалося витягти значні уламки з місця, включно з усіма ідентифікованими пріоритетними датчиками та електронікою, а також великими частинами конструкції”, – йдеться в заяві Північного командування американських військ.

Китайська повітряна куля тиждень літала над Сполученими Штатами та Канадою, перш ніж президент Джо Байден наказав її збити. Цей епізод загострив стосунки між Вашингтоном і Пекіном, що змусило державного секретаря США Ентоні Блінкена відкласти поїздку до Китаю.

Водночас Пекін заперечує, що аеростат є розвідувальним об’єктом.

Додамо, після інциденту американські військові почали шукати в небі інші об’єкти, які не були зафіксовані радаром і знищили три.

У понеділок міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці апарати не становлять військової загрози ні для кого на землі. Водночас вони є небезпечними для цивільної авіації.

Нагадаємо, у Держдепартаменті заявили, що Китай має “флот” повітряних куль для спостереження різних форм і розмірів, який він розгорнув на п’яти континентах.

Як написав Washington Post з 2018 року Китай запустив десятки таких повітряних куль; мішенню ставали як США, так і їхні партнери і союзники у Східній Азії – Японія, Індія, В'єтнам, Тайвань, Філіппіни.

Хоча Пекін наполягає, що цей апарат був призначений для суто цивільних (нібито метеорологічних) цілей і вітер відніс його на територію США, Вашингтон вважає, що його політ став порушенням американського суверенітету.